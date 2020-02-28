Священник РПЦ призвал православных в Италии игнорировать запреты властей по поводу коронавируса

Если местные власти потребуют от прихожан Русской православной церкви в Италии не приходить в храм из-за эпидемии коронавируса, православные могут не подчиняться таким распоряжениям, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - сказал отец Димитрий, отвечая на вопрос прихожанки в эфире передачи "Ответ священника" на телеканале "Спас".

При этом он посоветовал живущим в Италии верующим РПЦ во избежание конфликта собраться на ночную службу. "А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" – цитирует священника "Интерфакс-Религия".

По его мнению, подобные запреты говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".

"Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!"- заключил глава патриаршей комиссии.

Он не уточнил, будет ли давать аналогичные советы православным в России, если на территории РФ власти введут подобные запреты. Стоит отметить, что в ближайшее время православные будут отмечать главный христианский праздник – Пасху, так что массовые скопления людей вполне возможны.

Между тем, некоторые страны уже начали запрещать массовые собрания. Например, Швейцария ввела запрет на мероприятия с участием более тысячи человек.