09 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

Вскрытие первого умершего от коронавируса показало, что COVID-19 поражает в основном легкие

Вскрытие первого умершего от коронавируса, проведенное китайскими специалистами, показало, что COVID-2019 главным образом поражает легкие человека. Об этом говорится в результатах патологоанатомического исследования, опубликованного изданием Journal of Forensic Medicine.

В докладе указывается, что признаки патологии, проявившиеся в легких пациента, похожи на те, что проявляются при атипичной пневмонии SARS или ближневосточном респираторном синдроме MERS.

Поражает ли вирус другие внутренние органы, такие как почки, селезенка, эксперты сказать затрудняются¸ пишет РИА Новости. Для выяснения этого вопроса требуется дальнейшее исследование, так как умерший был пожилого возраста с множеством других заболеваний. Это был мужчина 85-ти лет. Он был госпитализирован 1 января и умер через 28 дней.

Ранее выяснилось, что коронавирус COVID-19 не проявил склонности к мутациям. Такой вывод сделали эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве Южной Кореи. Это дает надежду на то, что вакцина и лекарства от коронавируса будут разработаны в более сжатые сроки.

Напомним, к апрелю в КНР должны начаться клинические испытания вакцины от коронавируса. Кроме того, китайские ученые ожидают полностью взять под контроль эпидемию коронавирусной пневмонии к концу апреля.

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Вскрытие первого умершего от коронавируса показало, что COVID-19 поражает в основном легкие

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Теги: коронавирус, COVID-19, вскрытие, Китай



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