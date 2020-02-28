У американских налоговиков возникли вопросы к бывшему гражданину США Олегу Тинькову

Российский бизнесмен Олег Тиньков должен будет принять участие в судебных слушаниях, инициированных налоговым управлением США.

В компании Тинькова TCS Group сообщили, что Тиньков вызван в суд как частное лицо, а ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы, в том числе Тинькофф банк, "Тинькофф страхование" и "Тинькофф мобайл", передает "Интерфакс".

Слушания пройдут в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается решения налоговых вопросов.

Тиньков был гражданином США до 2013 года.