09 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
Олег Тиньков (2011) | Фото: sostav.ru

У американских налоговиков возникли вопросы к бывшему гражданину США Олегу Тинькову

Российский бизнесмен Олег Тиньков должен будет принять участие в судебных слушаниях, инициированных налоговым управлением США.

В компании Тинькова TCS Group сообщили, что Тиньков вызван в суд как частное лицо, а ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы, в том числе Тинькофф банк, "Тинькофф страхование" и "Тинькофф мобайл", передает "Интерфакс".

Слушания пройдут в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается решения налоговых вопросов.

Тиньков был гражданином США до 2013 года.

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У американских налоговиков возникли вопросы к бывшему гражданину США Олегу Тинькову

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Теги: олег тиньков, налоги, сша



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