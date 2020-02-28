В Екатеринбурге судят дерзкого курьера-налетчика, на счету которого 15 грабежей

В Екатеринбурге направлено в суд дело о серии нападений на микрофинансовые организации и аптеки. Все они были совершены одним и тем же человеком.

Напомним, днем 23 октября прошлого года в полицию поступил сигнал от менеджера микрокредитной организации на улице Шаумяна: женщина рассказала, что к ней в офис зашел неизвестный и, схватив за волосы, потребовал денег. Сотрудница вынуждена была отдать налетчику 10 тысяч 600 рублей. Через 2,5 часа аналогичное сообщение поступило из пункта микрозаймов на улице Родонитовой: мужчина вновь отобрал деньги у девушки-менеджера, схватив ее за волосы. На этот раз добычей дерзкого злоумышленника стали 2 тысячи 300 рублей.

А еще через 2,5 часа жертвой неизвестного стала фармацевт аптеки на Ленина: там грабитель похитил из аптечной кассы чуть больше 4 тысяч рублей. Задержать налетчика удалось буквально на следующий день в Екатеринбурге: им оказался 25-летний ранее судимый житель Омска.

Он пояснил, что прибыл в уральскую столицу около года назад из Сибири, где сидел в исправительной колонии. Временно проживал на улице Начдива Онуфриева и работал курьером, находя заказы через интернет, а в свободное от работы время занимался криминалом.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, полицейскими была установлена его причастность к 15 нападениям на различные финансовые организации и торговые точки города с конца июля 2019 года. Сумма похищенных денег каждый раз не превышала 15 тысяч рублей, их злоумышленник тратил на собственные нужды. Общая сумма его добычи превысила 120 тысяч рублей.

Сейчас дело по статье "Грабеж" направлено в Кировский районный суд. Налетчику грозит до семи лет лишения свободы, до решения суда он будет находиться под стражей.