09 Сентября 2020
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Политика В России Москва
дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова (2018) | Фото: Россия-24

Екатерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, возглавит Институт искусственного интеллекта МГУ

Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем появится в структуре МГУ им. Ломоносова до конца 2020 года. Об этом говорилось в презентации ректора Виктора Садовничего, представленной на заседании ученого совета университета 20 января, пишут "Ведомости".

Согласно презентации, институт возглавит "К. В. Тихонова".

Один из собеседников издания, знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (работает под брендом "Иннопрактика", учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.

Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.

Напомним, Екатерина Тихонова впервые появилась на телевидении в декабре 2018 года. Сюжет был посвящен молодым российским ученым из Нейроцентра московского Института развития "Иннопрактика", которые изобрели программирующую подсознание программу. Также СМИ писали, что Мария Воронцова, которую журналисты считают старшей дочерью президента РФ, в начале 2019 года стала совладелицей компании "Номеко". В конце 2019 года сам Владимир Путин в ходе пресс-конференции отвечал на вопрос "про бизнес дочерей". "Вы поковыряйтесь там подробнее", - сказал он.

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Екатерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, возглавит Институт искусственного интеллекта МГУ

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Теги: екатерина тихонова, мгу, искусственный интеллект



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