09 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Топор, замахнулся (2017) | Фото: betanews.com

Зарубили топором и сбросили в реку. В Зауралье вынесли приговор уголовникам, жестоко убившим подростка

Курганский областной суд вынес приговор убийцам несовершеннолетнего мальчика.

В августе 2018 года ранее судимые мужчины в ходе конфликта зарубили топором подростка, избив его перед этим, после чего с еще одним мужчиной на его автомобиле отвезли еще живого мальчика в соседнюю деревню и сбросили с моста в реку.

После убийства по дороге домой злоумышленники выбросили орудие убийства, а затем сожгли одежду, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Двоим убийцам дали 18 и 18,5 лет в колонии строгого режима, а третьему соучастнику, который помогал перевезти подростка до моста, назначили штраф в 100 тыс. руб.

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Зарубили топором и сбросили в реку. В Зауралье вынесли приговор уголовникам, жестоко убившим подростка

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Теги: Варгаши, Мостовское, убийство, подросток, несовершеннолетний



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