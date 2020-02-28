Зарубили топором и сбросили в реку. В Зауралье вынесли приговор уголовникам, жестоко убившим подростка

Курганский областной суд вынес приговор убийцам несовершеннолетнего мальчика.

В августе 2018 года ранее судимые мужчины в ходе конфликта зарубили топором подростка, избив его перед этим, после чего с еще одним мужчиной на его автомобиле отвезли еще живого мальчика в соседнюю деревню и сбросили с моста в реку.

После убийства по дороге домой злоумышленники выбросили орудие убийства, а затем сожгли одежду, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Двоим убийцам дали 18 и 18,5 лет в колонии строгого режима, а третьему соучастнику, который помогал перевезти подростка до моста, назначили штраф в 100 тыс. руб.