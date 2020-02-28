Сергей Шубенков: Всё, что я пока вижу в детских спортивных школах – наше советское наследие. Мы его доедаем

Легкоатлет, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков стал новым гостем рубрики "По-живому" у журналиста Константина Сёмина.

Спортсмен рассказал о ситуации в российской лёгкой атлетике и в числе прочего поведал о проблемах в детском спорте, существующих на сегодняшний день.

"Начиная от повального безденежья муниципальных учреждений дополнительного образования, спортивные школы к ним и относятся, заканчивая ужасным кадровым голодом. Просто нет тренеров работать с детьми. Ситуация аналогично той, что происходит с образованием в школах. В педвузы поступают те, кто не попал в другие, "нормальные" вузы. И потом работать тренерами идут те, кому уже точно больше некуда на работу идти", - отметил Шубенков.

"В принципе всё, что я пока вижу в детских школах – это наше советское наследие. Мы его доедаем. Все спортивные школы, которые есть – это советская база, советские корпуса. Кое-где, правда, иногда всё-таки находятся дополнительное финансирование", - сказал спортсмен.

"К примеру, у нас в Барнауле есть единственный манеж, где можно проводить соревнования по лёгкой атлетике, он находится на балансе федерального вуза. Вдруг его решили перепрофилировать под мини-футбол. Для чего? Для того, чтобы иметь дополнительный доход со сдачи этого манежа в аренду. Нам пришлось с тренером много ходить кричать, чтобы нам его оставили. Хочется надеться, что защищать приходится не только мне. А есть люди, чья работа заключается в том, чтобы спорт в стране организовывать и в том числе массовый спорт развивать", - отметил он.

Полное интервью Сергея Шубенкова можно посмотреть на канале Константина Сёмина.