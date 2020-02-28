Персек окружкома "Коммунистов России" пожаловался на избиение ребенка в Центре соцпомощи Сургута

Первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов заявил о том, что его сына, ранее изъятого опекой "за жестокое обращение", избили в сургутском "Центре социальной помощи семье и детям". Началась проверка этой информации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры появились на одном из каналов в YouTube. На видео, датированным 13 февраля, видно, как работник центра пытается перед прогулкой одеть маленького мальчика. В те моменты, когда камера не показывает зрителю взрослого и ребёнка, слышны глухие удары. Результат такой "прогулки" и мнение о случившемся Абдуррахманов опубликовал на своей странице в соцсети. У его сына – царапина под левым глазом. В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что следователи начали проверку обстоятельств случившегося, а официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила агентству, что председатель СК Александр Бастрыкин дал указание руководству территориального следственного органа "тщательно изучить все доводы, озвученные журналистами, и доложить об обстоятельствах происшествия с ребенком".

"От Абдуррахманова 5 февраля поступило заявление о том, что в "Центре" его детей якобы избили и отобрали у них мобильные телефоны. 13 февраля он в полицию не обращался. 19 февраля родной брат Абдуррахманова забрал детей из центра и отвёз их в Лянтор. Сейчас они живут там из-за того, что брал политика оформил над ними опеку. Сегодня после публикации видео нами зарегистрирован рапорт дежурной части, материалы проверки. Она ещё не завершена. Управление СКР начало свою проверку, возможно, материалы мы впоследствии передадим туда", - сообщила Накануне.RU глава пресс-службы УМВД по Югре Ольга Абмайкина.

Напомним, скандал с изъятием из семьи Абдуррахманова троих детей разгорелся в декабре 2018 г. Ситуация стала темой разговора губернатора Югры Натальи Комаровой, детского омбудсмена Татьяны Моховиковой и властей Сургута. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в экономическую столицу Югры, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушёл иск об ограничении партийца в родительских правах, а детей забрали в специальный центр. 18 октября 2019 г. комиссия по делам несовершеннолетних Сургута приняла решение о запрете на свободные встречи для Абдуррахманова с детьми.

Как следует из текста документа, "в рамках реабилитационного процесса родителю была предоставлена возможность общаться с сыновьями и дочерью в учреждении временного пребывания". Однако "были установлены факты, свидетельствующие о том, что родитель действует вразрез с интересами детей, препятствует реализации их прав, оказывает отрицательное влияние на их развитие и воспитание, оказывает психологическое давление на детей, что причиняет им моральные страдания". Каким образом отец оказывает отрицательное влияние, в документе не уточняется. Отметим также, что постановление комиссии было принято в отсутствие председателя и заместителя, большинства членов комиссии и самого Вадима Абдуррахманова.