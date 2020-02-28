09 Сентября 2020
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Елизавета Пескова (2019) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Лиза Пескова, травля в сети и лошадь в подъезде: в Общественной палате представили первый рейтинг фэйк-ньюс

Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций представила первый рейтинг фейковых новостей. В него попали фейки, появившиеся в СМИ и соцсетях с начала года (то есть за два прошедших месяца).
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Представляя рейтинг, глава комиссии Александр Малькевич отметил, что в него не попали фальшивые новости, связанные с коронавирусом COVID-19, который стал настолько глобальной темой, что его вынесли в отдельную категорию.

Рейтинг же, который в Общественной палате назвали "холодной десяткой", выглядит так:

1. "Расследование telegram-канала "Медиакиллер" о том, что первый российский лотерейный миллиардер Надежда Бартош – "подделка". Малькевич рассказал, что со ссылкой на канал вышло более 300 новостей и сюжетов на ТВ, информация была опровергнута, но СМИ не стали публиковать опровержение.

2. Сообщение о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте и информация в соцсетях о том, что в местных больницах людей штабелями складывают и "мажут зеленкой".

3. В Ростове-на-Дону полиция и МЧС начали искать якобы пропавших детей после сообщений СМИ. После выяснилось, что мужчина, сообщивший о пропаже детей – выпил и пошутил таким образом.

4. Слух о досрочном роспуске Госдумы после смены правительства/внесения поправок в Конституцию

5. Новость про лошадь, зашедшую в подъезд многоэтажки в Бурятии. Малькевич отметил, что это, конечно, "добрый" фейк, который никому не вредит, но он демонстрирует "одно из лиц региональной журналистики", когда информация из пабликов не проверяется перед публикацией. Он также рассказал, что эта лошадь периодически заходит в подъезды домов по всей стране.

Лошадь в подъезде.|Фото: ВКонтакте

Эта лошадь периодически заходит в подъезды в разных городах: ее видели в Коми, в Архангельске, в Первоуральске, заглядывала даже в Казахстан.

6. Новость про стаю из 400 волков, образовавшуюся в Верхоянском улусе Якутии, сметающую все на своем пути, задравшую 30 лошадей. Слухи об огромной стае появились даже в Москве, мол, волки идут на столицу. Примечательно, что новость с таким же заголовком появлялась даже в федеральных агентствах еще в 2011 году.

7. Талантливый мастер по спецэффектам опубликовал видео, в котором метеорит "врезается" в многоэтажку в Красноярске. Малькевич возмутился тем фактом, что автор не указал на "фотошопную" природу ролика, который многие приняли за правду.

8. Пользователи одного из форумов "вычислили" медбрата, якобы убивавшего пациентов, находившихся без сознания. Мужчину начали травить в соцсетях, начальство провело ему тестирование на "детекторе лжи", опровергали информацию уже на самом верху – в Министерстве здравоохранения.

9. Журналисты федерального СМИ расшифровали аббревиатуру EP в посте у Лизы Песковой (дочери пресс-секретаря Путина) как "Единая Россия", тогда как девушка писала о European Parliament – европейском парламенте. Получилось, что Пескова раскритиковала "Единую Россию".

10. Новость про страшное ДТП с участием грузового автомобиля, в котором, якобы, погибло пять человек. Информацию подхватили федеральные СМИ, в итоге оказалось, что ни жертв, ни ДТП не было.

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Лиза Пескова, травля в сети и лошадь в подъезде: в Общественной палате представили первый рейтинг фэйк-ньюс

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Теги: фейк-ньюс, рейтинг, общественная палата



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