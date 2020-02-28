В Челябинской области на участках трасс М-5 Урал и А-310 ограничат движение до 30 мая

В Челябинской области до 30 мая вводится ограничение движение на двух автомобильных дорогах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал"

Так, на М-5 "Урал" км 1868 в районе поселка Федоровка и А-310 км 23 в районе СНТ "Дзержинец" вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости, организации временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно до 30 минут, в соответствии с согласованными в ФКУ Упрдор "Южный Урал" схемами организации движения транспортных средств на период выполнения работ.

Такое решение принято в связи с проведением работ по установке модульных пешеходных переходов.