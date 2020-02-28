09 Сентября 2020
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мигранты, Европа, сирийцы, ливийцы, переселение народов, незаконные мигранты, беженцы (2015) | Фото: stockinfocus.ru

Сотни мигрантов направляются с северо-запада Турции к границе с Грецией

Около 300 мигрантов направляется с северо-запада Турции к границе с Грецией. По данным турецкой газеты "Сабах", среди них - граждане Ирана, Сирии и Ирака.

Перед этим власти Турции заявили, что в связи с новым обострением ситуации в Идлибе Анкара не будет мешать сирийским беженцам добраться до Европы, передает "Интерфакс". Также власти Турции решили не чинить препятствий в пересечении границы мигрантам из других стран.

Ранее сообщалось о гибели 33 турецких военных во время авиаудара сирийских военных, после чего турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

В прошлом году президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.

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Сотни мигрантов направляются с северо-запада Турции к границе с Грецией

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Теги: турция, греция, мигранты



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