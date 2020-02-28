Свердловский суд сократил срок ареста основателя Vee Security до 30 дней

В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева.

Как сообщалось, мужчину, проживающего в Санкт-Петербурге, задержали около отеля, куда он приехал из аэропорта. При нем обнаружили грамм экстази, наркотик нашли при обыске в отделении полиции.

Было возбуждено уголовное дело. После Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Литреева под арест на два месяца.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня судья решил сократить срок содержания Литреева под стражей. Так, программист останется за решеткой до 23 марта 2020 года на период дознания по делу.

Напомним, Александр Литреев является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.