Экс-главу УМВД по Камчатке приговорили к пяти годам заключения

Бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Александра Сидоренко приговорили к пяти годам лишения свободы.

В деле фигурировали две статье: злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, сообщает "Интерфакс".

Сидоренко был задержан ФСБ в сентябре 2017 года. Его заключили под стражу.

Установлено, что с 2013 года по 2015 год он при строительстве в Петропавловске-Камчатском ведомственной базы авиационного отряда специального назначения оплачивал подрядчикам работы, которые фактически не были выполнены.

Ущерб составил 87,9 млн рублей. Также Сидоренко допустил неэффективное расходование 200 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство объекта.

Кроме того, в 2015 году он, узнав о хищении в своем ведомстве компьютерной техники, незаконно потребовал от руководителей тыловых подразделений купить за свой счет недостающее оборудование стоимостью 2,8 млн рублей.

Напомним, в мае 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела организации тылового обсечения УМВД России по Камчатскому краю Татьяны Фиалки.