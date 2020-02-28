09 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Миассе директору МУП "Городское хозяйство" Римме Щербаковой предъявлено обвинение

Директор МУП "Городское хозяйство" из Миасса Римма Щербакова по решению суда помещена под домашний арест, ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, в прошлом году Щербакова подписала акт о выполнении строительного надзора по муниципальному контракту о проведении работ по монтажу теплоизоляции на магистральном трубопроводе.

Чиновница знала, что работы по контракту подрядчик не сделал.

Причиненный бюджету ущерб составил 1,6 млн руб.

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В Миассе директору МУП "Городское хозяйство" Римме Щербаковой предъявлено обвинение

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Теги: Римма Щербакова, Миасс, МУП, обыски, уголовное дело, обвинение



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