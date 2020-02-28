09 Сентября 2020
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Пенсионеры из рабочего поселка Пышма высказываются о мусорной реформе (2020) | Фото: Владимир Еланцев

Вопрос о тарифах на мусор в Пышме дошёл до главы администрации. Начинается прокурорская проверка

Глава районной администрации рабочего поселка Пышма Виктор Соколов выступил с отчётом о работе перед жителями сначала в Пышминском, а затем в Ощепковском ДК. На этих встречах была поднята тема тарифов за вывоз мусора. Мы уже писали о том, как жители Пышмы были буквально доведены до отчаяния из-за норм накопления ТКО и перерасчёта тарифов.
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Депутат Думы Пышминского городского округа Владимир Лыжин в беседе с Накануне.RU обратил внимание на то, что в этот раз жители проявили высокую гражданскую активность. "Мы обычно расталкиваем говорим, объясняем, что надо бороться, а тут они сами. А на встрече с главой люди стали задавать вопросы и по мусорной реформе, и по больнице, по всем местным проблемам", – отметил он.

Встречу в Пышминском ДК посетила также депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова, подготовившая с жителями посёлка Первомайский два обращения, одно к прокурору области Сергею Хлопкову по перерасчёту, а второе – к органам власти, с требованием пересмотреть тарифы. Крыловой сначала не давали микрофон, но в итоге ей удалось выступить.

Согласно оценке участника "Левого фронта" Владимира Еланцева, к первой встрече население всё же было плохо проинформировано, и пришли лишь немногие, тогда как в Ощепковский ДК народу пришло больше. "Им пришлось нас выслушать от начала до конца, принять материалы и взять во внимание. На собрании прокурор района сказал, что проверка начинается с завтрашнего дня и всё это будет опубликовано в печати", – рассказал активист.

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Вопрос о тарифах на мусор в Пышме дошёл до главы администрации. Начинается прокурорская проверка

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Теги: Пышма, Лыжин, Крылова, Еланцев, Соколов



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