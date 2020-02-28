В Нефтеюганске прокуратура обязала мэрию и "Юганскводоканал" лучше очищать питьевую воду

Администрация Нефтеюганска и "Юганскводоканал" обязаны улучшить систему очистки питьевой воды, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Напомним, грязную воду, которая течет из кранов нефтеюганцев, пытаются очистить не один год. Надежды на улучшение ситуации связывают с работой станции обезжелезивания. Губернатор Наталья Комарова называла чистую воду и коммунальную инфраструктуру приоритетом для города.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура проверила исполнение мэрией и АО "Юганскводоканал" законодательства по обеспечению населения качественной питьевой водой. Компания осуществляет водозабор из скважин, далее очищает жидкость через станцию обезжелезивания, после воду поставляют в город.

После модернизации в 2013-18 гг. станции обезжелезивания, качество воды в Нефтеюганске улучшилось – железа в ней стало меньше. Однако система обезжелезивания не очищает воды до норматива, качество остаётся неудовлетворительным по содержанию железа, аммиака, цветности. Предложенные мэрией методы улучшения качества воды оказались неэффективными. Межрайонная прокуратура подала иск, требуя обязать администрацию и "Юганскводоканал" устранить нарушения. Он удовлетворён.

Такие кадры ранее выкладывали в соцсетях жители Нефтеюганска

Добавим, ранее во время выездного заседания Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре, которое прошло в Нижневартовске в рамках пресс-тура акции "Спасти и сохранить", начальник управления жилищно-коммунального комплекса департамента ЖКХ и энергетики ХМАО Виталий Фенский заявил, что в 2021 г. в Нефтеюганске и Пыть-Яхе появится чистая вода. По его словам, в воде, которая течёт из кранов жителей Нефтеюганска, много железа.

"Сейчас специалисты ищут технологическую схему, которая поможет верно оценить технологию очистки воды. У нас есть поручения президента и губернатора, чтобы к 2021 г. в Пыть-Яхе и Нефтеюганске была чистая вода", - сказал Фенский.