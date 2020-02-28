В Перми пассажиров электричек начинают возить на больших автобусах, а не в тесных маршрутках

С сегодняшнего дня в Перми на ул. Монастырскую постепенно возвращаются большие автобусы маршрутов №2 "станция "Пермь-II" – станция "Пермь-I" и №3 "станция "Пермь-I" – микрорайон Нагорный", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Утром 28 февраля те автобусы маршрута №3, которые ходили по улице Советской до остановки "Завод им. Шпагина", вернулись на улицу Монастырскую и теперь все доезжают до станции "Пермь-I". Их расписание синхронизировано с расписание электричек. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный.

До конца дня автобусы малого класса будут заменены на большой класс маршрута №2. На линии будут работать шесть машин. Этот маршрут следует в режиме "экспресс" через следующие остановочные пункты: станция "Пермь-I" (улица Монастырская) – ЦУМ (улица Ленина) – улица Попова (улица Ленина) – станция "Пермь-II".

По маршруту №51 автобусы большого класса будут запущены с 1 июня.

Ограничения по грузоподъемности были сняты этой ночью. Были установлены новые дорожные знаки. Напомним, накануне власти города отчитались о завершении работ по укреплению путепровода. Работы были ускорены по поручению главы города Дмитрия Самойлова.