Группе по референдуму о прямых выборах свердловских мэров опять отказано в регистрации

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (2019) | Фото: Накануне.RU

Группе по референдуму о прямых выборах свердловских мэров опять отказано в регистрации

Избирательная комиссия Свердловской области в очередной раз отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципалитетов.
Читайте также:

Инициатива была выдвинута группой в составе 20 человек и поступила в облизбирком 17 февраля. Предлагалось вынести на референдум проект закона "О внесении изменений в закон Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области".

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, были выявлены ошибки в оформлении документов: так, в отношении адреса места жительства одного из членов инициативной группы были указаны недостоверные сведения. Кроме этого, нашлось расхождение между составами уполномоченных представителей инициативной группы, указанными в протоколе собрания группы, и их числом в ходатайстве.

В результате избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что группа активных жителей Екатеринбурга и общественников намерена вернуть уральской столице всенародно избранного главу. Избирком уже несколько раз отказывал в регистрации группы по проведению референдума по данному вопросу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Группе по референдуму о прямых выборах свердловских мэров опять отказано в регистрации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мэры, выборы, группа, референдум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2020 11:15 Мск Свердловский избирком вновь отказал в регистрации группы по референдуму о прямых выборах мэров
Ранее 02.12.2019 15:42 Мск Избирком отказал в регистрации группы по проведению референдума о прямых выборах мэра Екатеринбурга
Ранее 27.11.2019 15:30 Мск 73% жителей Екатеринбурга поддержали возвращение прямых выборов мэра
Ранее 25.10.2019 12:04 Мск 40 друзей Вегнера: как группа активистов решила вернуть прямые выборы главы Екатеринбурга
Ранее 18.10.2019 15:47 Мск В заксобрание внесли законопроект о возврате Екатеринбургу прямых выборов мэра

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети