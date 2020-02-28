Группе по референдуму о прямых выборах свердловских мэров опять отказано в регистрации

Избирательная комиссия Свердловской области в очередной раз отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципалитетов.

Инициатива была выдвинута группой в составе 20 человек и поступила в облизбирком 17 февраля. Предлагалось вынести на референдум проект закона "О внесении изменений в закон Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области".

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, были выявлены ошибки в оформлении документов: так, в отношении адреса места жительства одного из членов инициативной группы были указаны недостоверные сведения. Кроме этого, нашлось расхождение между составами уполномоченных представителей инициативной группы, указанными в протоколе собрания группы, и их числом в ходатайстве.

В результате избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что группа активных жителей Екатеринбурга и общественников намерена вернуть уральской столице всенародно избранного главу. Избирком уже несколько раз отказывал в регистрации группы по проведению референдума по данному вопросу.