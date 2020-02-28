Boeing с пассажирами на борту возвращается в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла

Пассажирский Boeing 777 возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за треснувшего лобового стекла.

На борту самолета находятся более 100 человек. Лайнер летел в Бангкок, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Boeing-777 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс сообщением Уфа - Пхукет, совершил посадку в аэропорту "Шереметьево".

Лайнер якобы резко изменил курс после срабатывания датчика о технеисправност.

Однако представители авиакомпании заявили, что посадка в столичном аэропорту была плановой.