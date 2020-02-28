Россия ограничила въезд граждан Ирана и Южной Кореи

Россия временно приостанавливает пропуск через госграницу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Кроме того, по споряжению правительства РФ с 28 февраля ограничивается въезд иностранцев из Ирана через воздушные пункты пропуска.

Как сообщает пресс-служба кабмина, эти меры приняты в целях предупреждения проникновения в Россию коронавируса с территории Ирана.

Также с 1 марта ограничивается въезд на территорию страны граждан Южной Кореи. Ограничение будет действовать в воздушных пунктах пропуска, кроме "Шереметьево".

Исключение сделают для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

В Иране и Южной Корее сейчас одна из самых сложных обстановок в мире по коронавирусу.

Напомним, ранее Роспотребнадзр и МИД России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а также в Италию Корею из-за вспышки в этих странах коронавирусной инфекции.