В Челябинске УФАС признало необоснованной жалобу на аукцион по строительству школы в Академ Riverside

В Челябинске УФАС признало необоснованной жалобу на аукцион по строительству школы в микрорайоне Академ Riverside, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

"Комиссия УФАС по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд признала доводы жалобы компании необоснованными", - отметили в ведомстве.

Напомним, заказчиком аукциона выступает управление муниципальных закупок администрации Челябинска. Начальная цена контракта – 634,5 млн рублей. На аукцион поступила только одна заявка от ООО "СтройДом", которая признана соответствующей требованиям документации об аукционе.

Жалоба поступила от компании из Алтайского края ООО "КС-Строй". Заявитель указал, что заказчиком не размещена в полном объеме проектно-сметная документация и не опубликован проект организации строительства. Это, по мнению заявителя, может привести к неправомерному ограничению количества участников закупки.