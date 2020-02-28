Иск вдовы банкира: экспертиза признала подпись бывшего владельца "Уралтрансбанка" недействительной

Арбитражный суд Свердловской области провел первое судебное заседание по иску вдовы экс-главы "Уралтрансбанка" Валерия Заводова, скончавшегося в октябре прошлого года. На данном этапе оспаривается подлинность подписи покойного в договоре залога от 23 июня 2015 г.

Ранее, 6 декабря 2019 г., Елена Заводова подала иск к "Уралтрансбанку", чтобы признать договор залога недвижимого имущества с подписью ее покойного мужа недействительным. На заедании представители истца заявили о заключении независимой экспертизы криминалиста и эксперта Бориса Клюева. Исходя из почерковедческой экспертизы, выяснилось, что подпись ныне покойного Валерия Заводова в договоре залога от 23.06.2015 г. является поддельной.

Как сообщил Накануне.RU представитель ответчика, залогом обеспечивался кредитный долг организации ООО "Лесников", которая, по мнению ответчика, являлась проектом самого руководителя банка. На данный момент долг в размере около 240 млн руб. не погашен. В преддверии банкротства договор залога был расторгнут, управляющие "Уральского транспортного банка" пошли с иском о признании недействительным соглашения о расторжении договора. Истец, в качестве противодействия, стал оспаривать сам договор, заявляя о том, что залога не было в принципе.

Для дальнейших разбирательств необходима комплексная экспертиза, включающая в себя как почерковедческую, так и экспертизу давности. Судебное заседание перенесено на 24 марта 2020 г.

Напоминаем, что бывший владелец "Уралтрансбанка" Валерий Заводов скончался в Лондоне в возрасте 60 лет. В декабре 2018 г. суд признал банк банкротом, в мае 2019 г. решение было оставлено в силе. В марте прошлого года в "Уралтрансбанке" выявили недостачу почти в 2 млрд руб. Сообщалось, что против Заводова расследуется дело о злоупотреблении полномочиями.