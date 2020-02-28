Талисманом Всероссийской переписи населения – 2020 выбрали жёлтую цыпу

Жюри выбрало талисман для Всероссийской переписи населения 2020 года. Победу одержал вариант иллюстратора из Самары – цыпа ВиПиН (заглавные буквы – аббревиатура ВПН – Всероссийская Перепись Населения).

"Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов России, но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка "Цыпа ВиПиН", автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim", - цитирует РИА Новости пресс-службу ВПН.

Там добавили, что победитель получит приз в 60 тыс. руб. В жюри конкурса вошли представители Росстата, ИД "Комсомольская правда", ВШЭ и специалисты в области создания визуальных решений.