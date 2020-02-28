09 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Бывшему главе петербургского "Метростроя" предъявили новое обвинение

Бывшего гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова подозревают в присвоении еще 153 млн рублей, выделенных бюджетом города на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.

Следствие предъявило ему обвинение в растрате в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователи считают, что в закупке электромонтажного оборудования не было никакой необходимости. Однако Александров и неустановленные лица убедили в том, что необходимость есть.

Они заключили фиктивный договор поставки с ООО "Опт-Юнион", однако кабельная продукция поставлена не была. Денежные средства соучастники обналичили.

Напомним, ранее Александрова обвинили в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был задержан в декабре 2019 года, мужчину заключили в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

Однако в январе 2020 года Александров смог добиться пересмотра меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщает Regnum.

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Бывшему главе петербургского "Метростроя" предъявили новое обвинение

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Теги: метрострой, николай александров



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