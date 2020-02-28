Фрегаты Черноморского флота прошли турецкие проливы и идут в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Фрегаты оснащены высокоточным оружием – ракетным комплексом "Калибр-НК". "Корабли совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - говорится в сообщении ЧФ.

В процессе морского перехода экипажи выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

Третий фрегат ЧФ данной серии – "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.