«Уралкалий» провел презентацию для индийских специалистов по сбалансированному и эффективному применению калийных удобрений

Накануне в Индии (Нью-Дели) в министерстве химической продукции и удобрений прошло заседание круглого стола по вопросам сбалансированного и эффективного применения минеральных удобрений, передает корреспондент Накануне.RU. Представители ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA) приняли участие в обсуждении.

Предмет разговора - актуальные вопросы, касающиеся вклада сельскохозяйственной отрасли в обеспечение мировой продовольственной безопасности, информирования индийских фермеров о методах эффективного применения калийных удобрений и перспективах повышения урожайности сельскохозяйственных культур, производимых в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", в рамках мероприятия представители «Уралкалия» продемонстрировали результаты стартовавшего в 2018 году пилотного проекта по использованию на сельскохозяйственных полях в Индии оптимизированной схемы внесения удобрений, отметив его высокую эффективность. «Уралкалий» провел презентацию для индийских коллег по сбалансированному и эффективному применению калийных удобрений на основе международного опыта компании, поставляющей продукцию более чем в 60 стран мира.

Александр Терлецкий, генеральный директор «Уралкалий Трейдинг», по итогам обсуждения подчеркнул: "Уралкалий" традиционно уделяет повышенное внимание развитию сотрудничества с партнерами не только с точки зрения своевременности поставок и высокого качества нашей продукции, но и реализации совместных инициатив по улучшению качества почв и урожайности. Пилотный проект, который мы реализуем в Индии и других странах, наглядно демонстрирует приверженность «Уралкалия» принципам социальной ответственности и вносит существенный вклад в образование сельхозпроизводителей".

Отметим, что представительство участников круглого стола было значимым. От индийской стороны в диалоге участвовали Партха Сартхи Сен Шарма, объединенный секретарь департамента удобрений министерства химической продукции и удобрений правительства Индии, Парвиндер Сингх Галаут, управляющий директор Indian Potash Limited, представители компаний Chambal Fertilisers Chemical Limited и Shriram Fertilisers & Chemicals. Российскую сторону кроме специалистов ПАО "Уралкалий" представляли Александр Орлов, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли РФ и Александр Рыбас, торговый представитель РФ в Республике Индия.

Александр Орлов отметил, что министерство промышленности и торговли РФ давно и плодотворно работает вместе с ведущими российскими производителями минеральных удобрений над усилением их присутствия на ключевых рынках.

"Пилотный проект по сбалансированному внесению удобрений, который мы сегодня презентовали индийским коллегам вместе с ведущим мировым производителем калийных удобрений ПАО «Уралкалий», является еще одним подтверждением желания российских компаний не только поставлять высококонкурентную несырьевую продукцию на внешние рынки, но и вместе с ведущими местными потребителями и экспертами формировать инновационные подходы к рациональному внесению удобрений, что позволит в долгосрочной перспективе обеспечить продовольственную безопасность такой большой страны, как Индия. Важность этого проекта была отмечена в официальных документах Межправкомиссии Россия-Индия, и мы продолжим реализовывать подобные инициативы вместе с российскими производителями", - заверил Александр Орлов.