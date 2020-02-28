В Прикамье приставы арестовали счета ЖФК "Звезда 2005"

Судебные приставы Пермского края арестовали счета женского футбольного клуба "Звезда 2005". По данным "Ъ", летом прошлого года бывший президент "Звезды 2005" Геннадий Шилов обратился в суд, чтобы взыскать с клуба 18,38 млн руб. по договорам займа и начисленным процентам. Однако в итоге стороны смогли договориться о мировом соглашении, по которому "Звезда 2005" должна была выплатить экс-президенту команды 5 млн руб.

Однако в срок деньги выплачены не были, потому было возбуждено исполнительное производство. Напомним, что Шилов был в свое время также президентом ФК "Амкар".

Как сообщало Накануне.RU, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Также с исковым заявлением в суд обратился депутат краевого заксобрания, член попечительского совета клуба Николай Благов. Как сообщает издание, сумма требований составляет 8 млн руб. Деньги под проценты он давал еще в 2015 г.