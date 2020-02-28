09 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
дискотека ночной клуб ди-джей DJ (2007) | Фото: www.magweb.ru

На Среднем Урале два месяца ищут пропавшего после дискотеки молодого человека

В Первоуральске Следственный комитет выясняет обстоятельства исчезновения молодого человека, пропавшего после дискотеки.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, разыскивается 18-летний Антон Печеркин: вечером 27 декабря прошлого года он был на дискотеке в школе №16 села Новоалексеевское. Известно, что около 19 часов юноша ушел с мероприятия, собираясь уехать в Екатеринбург на вечерней электричке, но с тех пор его никто не видел.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые прямые короткие. Глаза карие, губы толстые, подбородок прямой, уши прилегающие. Особые приметы: имеется шрам на левой брови, сама она частично обрита, носил серьгу в виде креста в левом ухе.

Антон Печеркин, розыск(2020)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Следователи просят всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Антона или об обстоятельствах его исчезновения, сообщить об этом по телефонам в Первоуральске: 8 (3439) 62-89-44, 64-82-21 или по линии 02.

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На Среднем Урале два месяца ищут пропавшего после дискотеки молодого человека

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Теги: дискотека, пропал, СКР, Первоуральск



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