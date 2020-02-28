09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Самолет авиакомпании &quot;Ямал&quot;, самолет, &quot;Ямал&quot;, авиакомпания &quot;Ямал&quot; (2016) | Фото: yamal.aero

Самолёт "Ямала" вернулся в тюменский аэропорт через 20 минут после вылета

Борт авиакомпании "Ямал" вылетел в Салехард с задержкой в несколько часов, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь тюменского аэропорта "Рощино" Валерия Яковлева.

Самолёт вылетел в столицу Ямал в 7.04, однако через 20 минут командир принял решение вернуться в "Рощино". В итоге борт отправился в Салехард в 10.54. В представительстве авиакомпании в тюменском аэропорту Накануне.RU сообщили, что не комментирую случившееся.

"Командир Airbus A-320 принял решение вернуться в аэропорт – сработал индикатор неисправности аэронавигационного оборудования. На борту находился 81 пассажир, в том числе один ребёнок. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Рейс выполнен на резервном самолёте. Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей", - сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

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Самолёт "Ямала" вернулся в тюменский аэропорт через 20 минут после вылета

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Теги: авиакомпания Ямал, Рощино



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