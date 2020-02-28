Российские ВКС не участвовали в столкновении в сирийском Идлибе – Минобороны России

Российское министерство обороны сделало заявление по инциденту в сирийской провинции Идлиб, где накануне сирийские и турецкие войска обменялись ударами.

"27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации террористические формированя предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск, - заявили в российском оборонном ведомстве. - Для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром".

В Минобороны отметили, что российские военные в течение минувших суток постоянно запрашивали и подтверждали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.

Военные отметили, что в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований". В Минобороны РФ подчеркнули, что турецкая сторона не уведомляла российскую, что в этом районе будут находиться турецкие военные формирования.

"Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции", - сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что авиация ВКС России в районе населенного пункта Бехун не применялась.