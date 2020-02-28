В Гонконге расследуют первое возможное заражение собаки коронавирусом

В Гонконге зафиксирован первый случай возможной передачи коронавируса от человека животному.

Признаки наличия вируса выявили у собаки, у хозяина которой ранее был диагностирован COVID-19, сообщили в Департаменте сельского хозяйства Гонконга. При этом симптомов заболевания выявлено не было.

Собаку поместили в специальный карантинный центр для животных, проводятся повторные тесты, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что академик Чжун Наньшань до сих пор не уверен в источнике коронавируса. Продолжают исследоваться летучие мыши из провинций Чжэцзян и Гуанси, а также панголины.

По мнению Чжун Наньшаня, цепочка передачи вируса к человеку не может включать лишь летучих мышей и панголинов, должны существовать и дополнительные звенья.