Прокуратура выявила нарушения в больнице Златоуста, в которую пришлось позвонить 327 раз для вызова врача ребенку
Прокуратура выявила нарушения в городской детской больнице Златоуста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Напомним, женщине пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача к двухлетней дочери. По данной информации прокуратурой была организована проверка.
Прокуратура установила, что специалистами больницы были нарушены сроки оказания ребенку первичной медико-санитарной помощи, а также в день посещения ребенок не был обеспечен рецептом на получение лекарственных препаратов бесплатно.
В адрес больницы внесено представление с требованием устранить нарушения.