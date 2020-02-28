09 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура выявила нарушения в больнице Златоуста, в которую пришлось позвонить 327 раз для вызова врача ребенку

Прокуратура выявила нарушения в городской детской больнице Златоуста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, женщине пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача к двухлетней дочери. По данной информации прокуратурой была организована проверка.

Прокуратура установила, что специалистами больницы были нарушены сроки оказания ребенку первичной медико-санитарной помощи, а также в день посещения ребенок не был обеспечен рецептом на получение лекарственных препаратов бесплатно.

В адрес больницы внесено представление с требованием устранить нарушения.

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Прокуратура выявила нарушения в больнице Златоуста, в которую пришлось позвонить 327 раз для вызова врача ребенку

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Теги: поликлиника, грипп, ОРВИ, ребенок, врач, Златоуст, вызов врача



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