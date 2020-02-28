Тюменские инвалиды завершили голодовку. Романов госпитализирован

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Андрей Романов, голодовка (2020) | Фото: Tyumen-inform Андрей Романов

Тюменские инвалиды завершили голодовку. Романов госпитализирован

Организатор протестной акции, инвалид второй группы Андрей Романов госпитализирован в Областную клиническую больницу №2, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, по данным станции скорой медицинской помощи к нему и поступил вызов 27 февраля из-за повышенного давления.

"Пациента госпитализировали в ОКБ№2, жизнеугрожающего состояние не выявлено. Мужчина получает все необходимое лечение по выставленному диагнозу", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что врачи городской поликлиники №5 посещали участников акции два раза в день, при согласии осматривали и измеряли давление и сахар. Сегодня утром врачи посетили оставшихся троих участников акции, провели осмотр и измерения показателей организма. Участники голодовки сообщили медикам, что сегодня завершают свою акцию и отправляются по домам.

Стоит отметить, что многие тюменские инвалиды резко критикуют акции Андрея Романова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменские инвалиды завершили голодовку. Романов госпитализирован

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Романов, голодовка, инвалиды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.03.2020 09:53 Мск В Тюменской области в восемь раз увеличен имущественный ценз для инвалидов
Ранее 11.03.2020 16:11 Мск Комитет Тюменской облдумы поддержал увеличение имущественного ценза для инвалидов
Ранее 06.03.2020 09:10 Мск В Тюменской области изменится имущественный ценз для инвалидов, позволяющим им претендовать на получение жилья
Ранее 28.02.2020 14:18 Мск Госпитализированный организатор голодовки тюменских инвалидов чувствует себя хорошо

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.02.2020 18:55 Мск Тюменские инвалиды критикуют Андрея Романова. "Так действовать нельзя"
Ранее 24.02.2020 14:05 Мск Сын тюменского инвалида Романова, участвующий в голодовке, проговорился, что ест шаурму
Ранее 22.02.2020 10:46 Мск Голодовка тюменских инвалидов - фейк? Детский омбудсмен обнаружил в квартире Романова только четырех человек
Ранее 21.02.2020 12:19 Мск Тюменский омбудсмен Cергей Миневцев призывает к диалогу: "Отказываясь от помощи, Романов рискует не только своим здоровьем"
Ранее 21.02.2020 11:41 Мск Количество "голодающих инвалидов" в Тюмени уменьшилось
Ранее 21.02.2020 09:07 Мск В Тюмени голодающие инвалиды озвучили свои требования. С ними встретился омбудсмен
Ранее 20.02.2020 12:04 Мск Не вышли. Инвалиды проигнорировали акцию протеста в Тюмени
Ранее 19.02.2020 12:54 Мск Скандал! Тюменские инвалиды обвинили Андрея Романова в шантаже и жажде наживы
Ранее 17.02.2020 21:12 Мск "Пытается поменять закон по себя". Тюменская организация «Всероссийского общества инвалидов» раскрыла мотивы активиста

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети