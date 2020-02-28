Тюменские инвалиды завершили голодовку. Романов госпитализирован

Организатор протестной акции, инвалид второй группы Андрей Романов госпитализирован в Областную клиническую больницу №2, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, по данным станции скорой медицинской помощи к нему и поступил вызов 27 февраля из-за повышенного давления.

"Пациента госпитализировали в ОКБ№2, жизнеугрожающего состояние не выявлено. Мужчина получает все необходимое лечение по выставленному диагнозу", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что врачи городской поликлиники №5 посещали участников акции два раза в день, при согласии осматривали и измеряли давление и сахар. Сегодня утром врачи посетили оставшихся троих участников акции, провели осмотр и измерения показателей организма. Участники голодовки сообщили медикам, что сегодня завершают свою акцию и отправляются по домам.

Стоит отметить, что многие тюменские инвалиды резко критикуют акции Андрея Романова.