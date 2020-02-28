"Мы нацелены на развитие". Сергей Муратов призвал зауральцев после визита премьер-министра с уверенностью смотреть в будущее

Известный зауральский предприниматель и промышленник, депутат Курганской областной думы прокомментировал визит в регион главы российского правительства Михаила Мишустина, который состоялся 25 февраля.

Как сообщил Накануне.RU Сергей Муратов, все воодушевлены приездом председателя Правительства России и готовы работать в интересах Курганской области.

"В ходе визита и премьер-министр, и министр экономики увидели, что мы сегодня прилагаем большие усилия для развития региона и уже имеем результаты. В прошлом году экономические показатели Курганской области, несмотря на непростую ситуацию, продемонстрировали положительную динамику. У нас индекс промышленного производства в два раза выше среднероссийского. Убежден, что программа ускоренного социально-экономического развития, которая была принята, будет выполнена, и мы получим тот результат, на который рассчитываем", - отметил парламентарий.

Муратов добавил, что регион сегодня имеет все шансы на успех.

"Необходимо обеспечить устойчивый рост промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, чтобы мы стали примером для всей России. Все это станет возможным только при совместной работе губернатора, органов исполнительной власти, депутатов и партии "Единая Россия", - поделился своей позицией Сергей Муратов.

Депутат также призвал жителей региона с уверенностью смотреть в будущее.

"Депрессивный регион - это не про нас. Мы нацелены на развитие", - добавил промышленник.

Напомним, Мишустин в Кургане подписал Индивидуальную программу социально-экономического развития региона, она уже опубликована на портале правовой информации. До 2024 года Курганская область получит 5 млрд руб. на развитие, а в случае успешного выполнения всех пунктов программы - после 2024 года еще 5 млрд руб.