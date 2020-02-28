Первые случаи заболевания коронавирусом выявлены в Белоруссии, Литве и еще нескольких странах

Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии. По сообщениям СМИ, им оказался гражданин Ирана, прилетевший в Минск из Баку. В Иране, напомним, сейчас одна из самых сложных обстановок в мире по коронавирусу.

Также первые случаи заболевания зафиксированы в Новой Зеландии, Литве, Мексике.

А в Монголии на карантин посадили президента страны Халтмаагийна Баттулгу – накануне он ездил в Китай и проводил встречу с Си Цзиньпином, даже подарил китайскому лидеру 30 тысяч баранов.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 83 тыс., умерших - почти 3 тыс.