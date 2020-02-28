Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

В Федерации независимых профсоюзов объяснили, как россиянам будут оплачивать работу в день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

Как заявил глава организации Михаил Шмаков, это юридически оплачиваемый выходной, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет. По его словам, лишний выходной не скажется на доходах тех, кто получает оклады.

Однако те, кто работает сдельно, не получат за него зарплату, передает РИА Новости.

Накануне на рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству официально была внесена поправка, предлагающая провести голосование по изменениям в Конституцию 22 апреля. Таким образом, эта среда будет нерабочим днем. Ранее такой вариант обсуждался на встрече рабочей группы по подготовке поправок с президентом России Владимиром Путиным.

Идеей провести всероссийское голосование 22 апреля остались крайне недовольны коммунисты. В КПРФ назвали такой выбор даты троллингом и провокацией. 22 апреля будет отмечаться 150-летняя годовщина дня рождения Владимира Ленина.