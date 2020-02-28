В Перми магазин, входящий в холдинг экс-губернатора Прикамья, незаконно рекламировал алкоголь

Антимонопольщики возбудили административное дело по факту незаконной рекламы алкоголя в магазине сети "Семья". Баннер с изображением вина был размещён на наружных дверях при входе в филиал, расположенный в ТЦ "Айсберг Модерн" по адресу Попова, 22., сообщили Накануне.RU в краевом УФАС.

"Вино недели. При покупке этого вина – 10% на всю покупку. С 13 по 19 января, Молодость, энергичность и яркий взрывной вкус спелых ягод и фруктов от испанской винодельни ..., Вино ..., красное сухое 13,5 %, о. 75 л. Испания, 799.00…", - говорилось в объявлении.

Такой призыв запрещен Федеральным законом "О рекламе". Управление усмотрело в этой рекламе признаки нарушения пункта 5 части 2 статьи 21 закона. Документ запрещает размещать рекламу алкоголя с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

"Объявление, рекламирующее алкоголь, находилось на внешней стороне входной группы продуктового магазина крупной торговой сети. Ответственность за нарушение несёт распространитель рекламы. В данном случае это ООО "Новая семья". Возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе"", - сказала начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.

Рассмотрение дела "Новой семьи", входящей в продуктовую сеть магазинов "Семья", назначено на 3 марта. В случае доказательства вины сети грозит штраф до 500 тыс. руб.

Напомним, сеть "Семья" принадлежит бывшему губернатору Прикамья Олегу Чиркунову.