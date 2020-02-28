В Перми магазин, входящий в холдинг экс-губернатора Прикамья, незаконно рекламировал алкоголь

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми магазин, входящий в холдинг экс-губернатора Прикамья, незаконно рекламировал алкоголь

Антимонопольщики возбудили административное дело по факту незаконной рекламы алкоголя в магазине сети "Семья". Баннер с изображением вина был размещён на наружных дверях при входе в филиал, расположенный в ТЦ "Айсберг Модерн" по адресу Попова, 22., сообщили Накануне.RU в краевом УФАС.

"Вино недели. При покупке этого вина – 10% на всю покупку. С 13 по 19 января, Молодость, энергичность и яркий взрывной вкус спелых ягод и фруктов от испанской винодельни ..., Вино ..., красное сухое 13,5 %, о. 75 л. Испания, 799.00…", - говорилось в объявлении.

Такой призыв запрещен Федеральным законом "О рекламе". Управление усмотрело в этой рекламе признаки нарушения пункта 5 части 2 статьи 21 закона. Документ запрещает размещать рекламу алкоголя с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

"Объявление, рекламирующее алкоголь, находилось на внешней стороне входной группы продуктового магазина крупной торговой сети. Ответственность за нарушение несёт распространитель рекламы. В данном случае это ООО "Новая семья". Возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе"", - сказала начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.

Рассмотрение дела "Новой семьи", входящей в продуктовую сеть магазинов "Семья", назначено на 3 марта. В случае доказательства вины сети грозит штраф до 500 тыс. руб.

Напомним, сеть "Семья" принадлежит бывшему губернатору Прикамья Олегу Чиркунову.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми магазин, входящий в холдинг экс-губернатора Прикамья, незаконно рекламировал алкоголь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Семья, Новая семья, Олег Чиркунов, УФАС по Пермскому краю



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.06.2020 15:55 Мск В Перми магазин, входящий в холдинг экс-губернатора Прикамья, оштрафован за незаконную рекламу алкоголя

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети