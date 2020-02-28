Группа "ГАЗ" подала иск к "Мосгортрансу" на 1 миллиард рублей

Компания "Русские автобусы - Группа "ГАЗ" ("Группа ГАЗ" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски) подала иск в арбитражный суд Москвы к ГУП "Мосгортранс". Сумма исковых заявлений – 1,06 млрд руб.

"Группа ГАЗ" – постоянный поставщик общественного транспорта для столицы. Так, в середине января 2020 года стало известно, что "Русские автобусы" поставят только в текущем году 100 электробусов для Москвы на сумму 5,7 млрд руб. В 2018-2019 годах "ГАЗ" поставил Москве 100 электробусов и 31 зарядную станцию.