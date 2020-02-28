В нацпарке Зюраткуль погиб турист
В национальном парке Зюраткуль в Челябинской области заблудились два туриста. Один из них погиб от переохлаждения.
Компания из четырех мужчин отдыхала в лесном домике. 26 февраля они отправились в обратную дорогу, но два человека из-за неблагоприятных метеоусловий отстали и заблудились.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы области, поиски продолжались более пяти часов. Туристов обнаружили в 6 километрах от трассы М-5 в южной стороне хребта Зюраткуль.
К этому моменту один из них погиб, его тело передали сотрудникам полиции. Второй мужчина с сильным переохлаждением госпитализирован.