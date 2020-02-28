Водитель бензовоза, из-за которого на Урале погибли трое туристов, получил 8 лет колонии

В уральском городе Карпинск вынесен приговор водителю бензовоза. Его обвиняли в нарушении Правил дорожного движения на горной дороге, в результате чего погибли три туриста и еще семеро были травмированы.

Напомним, все случилось в июле прошлого года на 44 километре автодороги Карпинск - Кытлым: водитель бензовоза, который ехал пьяным за рулем, не выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Машина слетела в кювет, где загорелась и взорвалась.

Перед этим к шоферу на трассе подошли двое туристов и попросили их подвезти, а позже бензовоз с аналогичной просьбой остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил им сесть прямо на цистерну и они поехали, но затем угодили в ДТП. В результате трое пассажиров погибли, а еще семеро были доставлены в больницу с травмами.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Карпинский городской суд вынес виновнику свой приговор: восемь лет в исправительной колонии общего режима. Также с шофера в пользу государства взыскано более 194 тыс. руб., затраченные на лечение одного из пострадавших.

Напомним, сам водитель обвинял в случившемся своих попутчиков.