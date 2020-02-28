Дело главы "Титановой долины": Шилиманова оставили под арестом вслед за Кызласовым

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова.

Напомним, его задержали на прошлой неделе вместе с генеральным директором особой экономической зоны "Титановая долина" Артемием Кызласовым и вменили посредничество в передаче взятки. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил экс-чиновника в СИЗО до 17 апреля, но он обжаловал это решение.

Как сообщили Накануне.RU в областном суде, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. Шилиманов продолжит находиться под стражей.

Напомним, также сегодня облсуд рассмотрел апелляцию на арест Кызласова, которого обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Топ-менеджера оставили за решеткой до весны.