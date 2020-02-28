09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

В Тюмени изъяты 1,9 тысячи упаковок снюсов и никотиновых пластинок, ввезённых без документов

В Тюмени изъята крупная партия никто , сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора.

На 27 объектах торговли выявлен оборот 1,9 тыс. упаковок никотиносодержащей продукции – снюсов, никотиновых пластинок – без документов, сообщила на совещании "Ассоциации гостеприимства Тюменской области" замглавы управления Юлия Распопова. Партия арестована и изъята из оборота. Её владельцы привлечены к административной ответственности.

Напомним, 27 февраля депутаты думы Югры ввели административную ответственность за продажу снюсов несовершеннолетним.

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В Тюмени изъяты 1,9 тысячи упаковок снюсов и никотиновых пластинок, ввезённых без документов

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Теги: снюсы, никотиновые пластины, Роспотребнадзор



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