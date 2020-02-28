На 27 объектах торговли выявлен оборот 1,9 тыс. упаковок никотиносодержащей продукции – снюсов, никотиновых пластинок – без документов, сообщила на совещании "Ассоциации гостеприимства Тюменской области" замглавы управления Юлия Распопова . Партия арестована и изъята из оборота. Её владельцы привлечены к административной ответственности.

В Тюмени изъята крупная партия никто , сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора.

В Тюмени изъяты 1,9 тысячи упаковок снюсов и никотиновых пластинок, ввезённых без документов





