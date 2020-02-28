09 Сентября 2020
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Общество В России Украина
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Украинские пограничники будут измерять температуру всех въезжающих с территории России

Украинские власти с 28 февраля будут измерять температуру россиян и граждан других страх, въезжающих с территории России, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Министр сообщил, что Украина установит тотальный скрининг температуры въезжающих в страну, под контролем уже находятся пограничные переходы с ЕС, ДНР и ЛНР, оставалось только несколько пунктов на границе с Россией, где не измеряли температуру.

На Украине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19, хотя эвакуация украинских граждан из китайского Уханя вызвала настоящую панику и даже привела к конфликтам между властями и населением, не желающим жить рядом с карантинной зоной.

В России на сегодня зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом COVID-19, двое заболевших были гражданами КНР, они полностью выздоровели и были выписаны. Еще трое заболевших россияне, они заразились в Японии на круизном лайнере Diamond Princess и сейчас проходят лечение в Казани. По словам врачей, у пациентов не наблюдается никаких симптомов.

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Украинские пограничники будут измерять температуру всех въезжающих с территории России

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Теги: пограничный контроль, измерение температуры, украина



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