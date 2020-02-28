09 Сентября 2020
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детский сад, Шадринск, открытие (2015) | Фото: kurganobl.ru

Врач-фтизиатр осмотрит детей из детского сада №103, у воспитателя которого нашли туберкулез

Сегодня в детский сад №103 у сотрудника которого подозревают туберкулез, запланирован выезд врача-фтизиатра и представителя Роспотребнадзора. Воспитанники и работники дошкольного учреждения будут осмотрены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Была проведена дезинфекция по туберкулезному режиму. С родителями проведут беседы для информирования о профилактических мероприятиях.

"Воспитатель детского сада №103 с 10 февраля находится на больничном. Ранее, 1 июля прошлого года сотрудник проходил медосмотр, патологий выявлено не было", - прокомментировали в мэрии.

В администрации также отмечают, что карантин не требуется и угрозы здоровью детей и взрослых нет.

Напомним, о том, что в сотрудника детского сада был выявлен туберкулез сообщили вчера в пресс-службе краевого минздрава. Он изолирован и проходит лечение.

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Врач-фтизиатр осмотрит детей из детского сада №103, у воспитателя которого нашли туберкулез

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Теги: Пермь, детский сад, туберкулез



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