Врач-фтизиатр осмотрит детей из детского сада №103, у воспитателя которого нашли туберкулез

Сегодня в детский сад №103 у сотрудника которого подозревают туберкулез, запланирован выезд врача-фтизиатра и представителя Роспотребнадзора. Воспитанники и работники дошкольного учреждения будут осмотрены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Была проведена дезинфекция по туберкулезному режиму. С родителями проведут беседы для информирования о профилактических мероприятиях.

"Воспитатель детского сада №103 с 10 февраля находится на больничном. Ранее, 1 июля прошлого года сотрудник проходил медосмотр, патологий выявлено не было", - прокомментировали в мэрии.

В администрации также отмечают, что карантин не требуется и угрозы здоровью детей и взрослых нет.

Напомним, о том, что в сотрудника детского сада был выявлен туберкулез сообщили вчера в пресс-службе краевого минздрава. Он изолирован и проходит лечение.