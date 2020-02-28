Свердловский облсуд оставил за решеткой гендиректора "Титановой долины"

В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова.

Напомним, его задержали на прошлой неделе и вменили вымогательство взятки в особо крупном размере. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил топ-менеджера в СИЗО до 17 апреля, но он обжаловал свой арест.

Как передает корреспондент Накануне.RU, облсуд, рассмотрев материалы, оставил решение райсуда в силе. Таким образом, Кызласов пробудет за решеткой как минимум до весны.

Напомним, также сегодня областной суд рассмотрит апелляцию на арест экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова, задержанного вместе с Артемием Кызласовым. Бывшего чиновника обвиняют в посредничестве в передаче взятки.