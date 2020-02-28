09 Сентября 2020
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Идлиб, Сирия, школа (2016) | Фото: Минобороны РФ

Турция объявила о начале консультаций с НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

Турция хочет собрать экстренную консультацию членов НАТО по ситуации в сирийском Идлибе. Ранее сообщалось о гибели 33 турецких военных во время авиаудара сирийских военных, после чего турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.

"Мы рассматриваем это (удар сирийских военных) как атаку на международное сообщество", — заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. По его словам, ситуацию с представителями альянса обсудят сегодня, передает РИА Новости.

Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.

В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.

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Турция объявила о начале консультаций с НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

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Теги: турция, сирия, идлиб, вкс россии, нато, консультации, вооруженный конфликт



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