В Сургуте после вмешательства мэра сняли рекламу пива, в которой обыгрывали юбилей Победы

В Сургуте в одном из магазинов появилась провокационная реклама пива. После того, как о ней узнал глава города Вадим Шувалов, баннер убрали, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Слоган рекламы – "75 руб./л – 75 лет Победы". Иллюстрировала её фотография военного времени, а ценник и количество лет после Победы в Великой Отечественной войне были выполнены в официальном ключе. Такая подача возмутила мэра экономической столицы округа.

"Узнал сегодня о вопиющем факте: на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама. На ней автор провёл "остроумную" аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара. Это возмутительно. Великая Победа — святой праздник для каждого из нас, осквернять его непозволительно!" - написал Шувалов на своей странице "Вконтакте".



Позже вывеску демонтировали.

"Так как магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы, оценку этому факту дадут ещё и правоохранительные органы. Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы", - подытожил Шувалов.