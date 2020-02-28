Сбербанк оплатит вакцину против коронавируса

Сбербанк решил взять на себя расходы по разработке вакцины от коронавируса в России.

Как сообщил председатель правления финансового учреждения Герман Греф, банк готов выдать грант для разработки лекарства российским научно-исследовательским центрам. В настоящее время предложение обсуждается с двумя российскими министрами, имена которых он не назвал.

Также Греф сообщил, что предложил кабмину использовать систему распознавания лиц в борьбе с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в Китае рассказали о готовности взять под контроль ситуацию с эпидемией коронавирусной пневмонии к концу апреля. Академик Чжун Наньшань рассказал, что пик заболеваемости пришёлся на середину февраля в соответствии с его прогнозами. Основываясь на этих же прогнозах, китайские учёные ожидают полностью взять под контроль эпидемию коронавирусной пневмонии к концу апреля.

Как передаёт "Пэнпай синьвэнь", Чжун Наньшань до сих пор не уверен в источнике коронавируса. Продолжают исследоваться летучие мыши из провинций Чжэцзян и Гуанси, а также панголины. По мнению Чжун Наньшаня, цепочка передачи вируса к человеку не может включать лишь летучих мышей и панголинов, должны существовать и дополнительные звенья.