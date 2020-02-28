09 Сентября 2020
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Политика В России
армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

Кабмин рассмотрит законопроект о денежном довольствии военнослужащих

Российское правительство рассмотрит проект закона о перечислении денежного довольствия семьям военнослужащих.

"Эта профессия сопряжена с рисками для жизни, и в законопроекте предусмотрено, что, в случае гибели, денежное довольствие и другие компенсации, которые положены военнослужащему, будут направляться его семье, причем в денежной форме", - сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также, по его словам, планируется рассмотреть документ, упрощающий порядок актуализации данных в едином государственном реестре юридических лиц в случае внесения изменений в название входящей в этот реестр компании.

Как отметил глава кабмина, теперь такая актуализация будет проходить в автоматическом режиме, сообщает ТАСС.

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Кабмин рассмотрит законопроект о денежном довольствии военнослужащих

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Теги: военнослужащие, денежное довольствие



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