Экспертиза: на волосах Голунова найдены следы наркотиков

Экспертиза, проведенная в прошлом году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста Ивана Голунова, сообщил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Игоря Ляховца.

"Эту экспертизу проводили 18 июня 2019 года эксперты Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России. Как мне сообщили, на внешней поверхности образцов волос Голунова был обнаружен мефедрон, фенилпентан и кокаин", - сказал он.

Представитель Голунова Сергей Бадамшин рассказал, что такая экспертиза действительно есть, но наркотические вещества были обнаружены на поверхности волос, а не в самих волосах, сообщает ТАСС.

Тем временем, бывший полицейский Денис Коновалов, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств против Ивана Голунова, признал вину.

По данным издания, полицейский дал показания против своего начальника Игоря Ляховца, который, предположительно, является организатором преступления: якобы именно он дал Коновалову указание подкинуть Голунову наркотики. Ляховец свою вину не признает и отрицает все обвинения.

Напомним, дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.